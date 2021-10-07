Изменения рубля к доллару и евро утром незначительные на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков

Москва. 7 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,39-72,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,4125 руб./$1 (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 83,6525 руб./EUR1 (+0,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,35 коп. к уровню закрытия 6 октября, до 77,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,57 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 27,26 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 7 октября связаны с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Поддержку рублю оказывает возобновившийся рост интереса инвесторов к рисковым активам. При этом давление на нацвалюту оказывает снижение нефтяных котировок. Несмотря на высокие цены (в частности, Brent по-прежнему торгуется выше $80 за баррель), на торговых площадках отмечается отрицательная динамика, наметившаяся еще накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $80,6 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,63 за баррель, что на 1,03% ниже уровня на закрытие рынка 6 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику, в частности, японский Nikkei 225 растет на 0,96%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,52%.

Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду резким снижением, развернулись к росту в последние часы сессии. Отрицательное начало было обусловлено растущим опасением ускорения инфляции в условиях подъема цен на нефть, неопределенности ситуации с лимитом госдолга, а также ожиданиями скорого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС).

Американский президент Джо Байден заявил о необходимости срочного повышения лимита госдолга США в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний в среду. Допустив дефолт по долгу, США "нанесут себе ранения, которые могут привести к обвалу рынков, уничтожить пенсионные накопления американцев, и будут стоить экономике рабочих мест", заявил Байден.

Конгрессу необходимо одобрить повышение лимита госдолга США до 18 октября - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен назвала "крайним сроком". Йеллен, также присутствовавшая в среду на встрече в Белом доме, вновь подтвердила, что после 18 октября у ее ведомства закончатся средства.

Поддержку фондовому рынку США в среду оказала информация, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил демократам краткосрочное решение проблемы. Республиканцы позволят демократам провести с помощью обычных процедур "экстренное увеличение лимита госдолга на фиксированную сумму, которая покроет расходы государства" до декабрьского дедлайна, заявил Макконнелл. Ранее республиканцы блокировали одобрение законопроекта о повышении потолка госдолга, настаивая, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за это.