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06 октября 2021 года 19:46

Рубль практически не изменился к доллару и укрепился к евро на фоне высоких цен на нефть

Москва. 6 октября. Доллар США практически не изменился, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" в среду вечером на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке Forex, рубль подрос по отношению к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть.

Курс доллара США составил 72,405 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,5875 руб./EUR1, подешевев на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 16 копеек - до 77,44 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и бивалютной корзине на торгах в среду связаны, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Значимую поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и газ, несмотря на наметившуюся 6 октября отрицательную коррекцию (в частности, сорт Brent по-прежнему торгуется выше отметки $80 за баррель). Вместе с тем существующие долговые проблемы китайского застройщика Evergrande сдерживают активность покупателей рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран. При этом возросшие ожидания скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США толкают вверх доллар США на мировом рынке Forex, что не дает рублю укрепиться по отношению к американской валюте.

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после публикации данных о запасах энергоносителей в США, но все еще остаются вблизи максимальных значений за последние несколько лет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $81,39 за баррель, что на 1,42% ниже цены на закрытие рынка во вторник. Фьючерсы на WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подешевели на 1,41%, до $77,82 за баррель.

Согласно докладу министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина в США выросли за неделю на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сообщила ранее, что в ноябре понизит цены практически на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

"Сегодня колебания доллара к рублю в течение дня проходили плюс-минус 20 копеек относительно отметки 72,5 руб./$1, и к вечеру курс доллара находился вблизи данного уровня. Поддержку нацвалюте по-прежнему оказывают высокие цены на нефть, несмотря на их наметившуюся коррекцию, так как в целом котировки сорта Brent все еще остаются выше $80 за баррель. Вместе с тем стоит обратить внимание на явный тренд ухода инвесторов от риска, и этот фактор, соответственно, оказывает давление на рубль. В результате изменение рубля к доллару сегодня оказалось незначительным, а вот к евро нацвалюта умеренно подросла, обеспечив тем самым укрепление и по отношению к бивалютной корзине. Таким образом, в целом торговый день оказался довольно спокойным. В дальнейшем большое влияние на курс рубля по-прежнему будут оказывать такие факторы, как динамика нефти, ситуация в Китае, а также общий настрой инвесторов в отношении доллара на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. Плюс также свою роль будут играть и сохраняющиеся покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. И пока нефть находится на достаточно высоких уровнях, эти покупки не оказывают значимого влияния на рубль, но если сорт Brent двинется в сторону $75 за баррель, то рубль может ослабеть до 73-73,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела клиентских конверсионных операций Совкомбанка Роман Фролов.

По словам аналитика Sberbank CIB Юрия Попова, подорожание сырья не только поддерживает рубль, но и способствует росту инфляционных ожиданий. Дальнейший рост цен на нефть и газ во вторник не только обеспечил укрепление рубля до 72,3 руб./$1, но и спровоцировал рост 10-летних инфляционных ожиданий в США: они превысили уровень сопротивления 2,4%. Сегодня 10-летние инфляционные ожидания в США продолжили расти, достигнув 2,5%, а доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 1,57% годовых. В результате доллар США глобально дорожает. Рубль может ненадолго подорожать до 72 руб./$1, однако на фоне глобального усиления доллара тенденция к укреплению российской валюты будет неустойчивой.

Как отмечает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов, "в среду пара EUR/USD на мировом рынке снижается и торгуется в районе $1,155 за евро. Индекс доллара DXY растет на 0,34% и торгуется у отметки в 94,29. Таким образом, доллар продолжил укрепление на фоне роста доходностей 10-летних гособлигаций США, а также из-за ожиданий трейдерами данных по занятости в США, которые станут главным индикатором относительно потенциального сворачивания Федрезервом программы покупки облигаций. Инвесторы ожидают, что ФРС начнет сокращать объемы закупок активов уже в этом году и заложит основу для выхода из режима низких процентных ставок ранее большинства других крупнейших мировых центральных банков. Разница в процентных ставках начинает оказывать большее влияние на валюты, чем это было довольно долгое время, поскольку эра сверхнизких ставок может подойти к концу".

По мнению Маслова, "беспокойство по поводу того, что рост цен на энергоносители может повлиять на экономический рост или привести к росту инфляции, ослабило поддержку валютам стран - экспортеров энергоресурсов. В глобальном масштабе энергетический кризис в Европе заставляет рынки нервничать, что усиливает поддержку доллара".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 7 октября всего на 0,04 копейки, до 72,5682 руб./$1, и опустил курс евро на 24,72 копейки, до 83,9251 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 4,38 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,5296 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,16 копейки и составил 72,5468 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 29,75 млн, из которых $636,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 393,386 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 35,83 копейки, до 83,8351 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 35,38 копейки и составил 83,7637 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR507,669 млн, из которых EUR125,481 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR382,188 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок были незначительными. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 8 базисных пунктов - до 6,77% годовых, а по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 базисных пункта - до 6,95% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 7,24% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев снизились за день на 1 и 2 базисных пункта - до 7,55% и 7,58% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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