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Рынок акций РФ в среду упал в район 4170п по индексу Мосбиржи во главе с нефтяниками, выросли металлурги и банки

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после ралли на фоне снижения мировых фондовых площадок и прервавшегося ралли на рынках сырья (нефть Brent просела к $81 за баррель, подешевел газ). Индекс Мосбиржи после утреннего обновления исторического максимума выше 4267 пунктов потерял почти 100 пунктов и откатился в район 4170 пунктов во главе с нефтяными бумагами, при этом выросли ранее перепроданные акции металлургов, продолжился рост бумаг финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 4171,71 пункта (-1,2%, максимум дня и новый пик - 4267,29 пункта), индекс РТС - 1814,64 пункта (-1,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4%.

Доллар подрос до 72,42 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром в среду достигала 161,5 евро за МВт/ч, или почти $1930 за тысячу кубометров, к вечеру курс скорректировался до 104 евро за МВт/ч, или $1240 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Подорожали в среду акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на рынках растут опасения, связанные с неопределенностью по уровню потолка госдолга США, с растущей инфляцией, данными о замедлении темпов восстановления экономики, а также в связи с проблемами по оплатам бумаг уже третьего девелопера в Китае. Рынки Европы и США также снижаются, за ними следом - площадки в РФ. Ралли сырьевых цен усиливают угрозы роста инфляции, о чем уже неоднократно заявляли представители регуляторов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, многие участники торгов решили в среду зафиксировать прибыль, обратив, наконец, внимание на ухудшение конъюнктуры на мировых рынках капитала, и акции откатились вниз. Фондовая Европа находится под властью сильной распродажи на фоне разворачивающегося в регионе энергетического кризиса. После продолжительного роста наметилась коррекция и на нефтяном рынке. Мировые инвесторы также начинают готовиться к пятничной публикации официального отчета по рынку труда США, который, если окажется сильным, может приблизить начало ужесточения монетарной политики ФРС.

В среду внимание мировых инвесторов обращено на голосование в Сенате Конгресса США по потолку госдолга. Индекс МосБиржи вернулся к пробитой ранее верхней границе среднесрочного восходящего канала - в район 4170 пунктов, после чего возможен некоторый период консолидации, считает Додонов.

По словам аналитика компании "Сбер Управление активами" Александры Овчинниковой, в среду ралли российского рынка акций приостановилось вслед за ценами на газ и нефть. В настоящее время цены на газ оторвались от реальности, и очень сложно прогнозировать их дальнейшую динамику. Изначально рост цен был вызван фундаментальными факторами, такими как недостаточное предложение газа на европейском рынке, низкие запасы газа в хранилищах на фоне высокого потребления в первой половине 2021 года. Но текущие цены на газ уже, скорее, отражают уровень паники на фоне предстоящей зимы.

В четверг ожидается смешанная динамика на российском фондовом рынке. Диапазон по рублевому индексу МосБиржи составляет 4140-4190 пунктов, по долларовому РТС - 1790-1840 пунктов.

Американские индексы вслед за европейскими открылись в "красной зоне" из-за опасений насчет быстрого роста инфляции. Инвесторы все больше обеспокоены циклом глобального ужесточения монетарной политики, в частности, после того, как накануне регулятор Новой Зеландии повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 0,5% годовых), ссылаясь на инфляционное давление. Исландия также повысила ставку на 0,25 п.п. - до 1,5%. Кроме того, из негатива - дебаты по госдолгу США пока не привели к консенсусу.

Розничные продажи в еврозоне за август не оправдали ожиданий, а объем заказов в обрабатывающей промышленности Германии упал на 7,7% месяц к месяцу, в основном из-за автомобильной отрасли. Тем не менее, данные ADP по рынку труда превзошли ожидания: число занятых в несельскохозяйственной деятельности в США увеличилось на 568 тыс., превзойдя прогноз на 140 тыс. Однако этих данных недостаточно для сильной позиции американской валюты.

Фиксации прибыли участниками нефтяного рынка послужил рост запасов углеводородов в США вторую неделю подряд. Одновременно загрузка НПЗ также увеличилась на 1,5% против консенсус-прогноза 0,6%. Однако цены на сырую нефть все еще поддерживаются принятым решением ОПЕК+ о сохранении плана уровня добычи в ноябре, но уже не кажутся устойчивыми выше $80 за баррель марки Brent, считает Овчинникова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ в среду перешел к коррекции, инвесторам нужен свежий позитив. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году, но это лишь констатация факта высоких цен на нефть и позитивного влияния на экономику бюджетных стимулов. К тому же ранее прогноз по росту ВВП России в 2021 повысили эксперты Минэкономразвития. В следующем году из-за эффекта "высокой базы" рост экономики будет более скромным.

Цены на нефть снижаются с 3-летнего максимума $83,5 за баррель Brent, при этом техническое сопротивление находится в районе $85,5 за баррель. Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти в США, и это немного охладило пыл "нефтебыков". Кроме снижения нефтяных цен трейдеров волнует пятничное открытие после перерыва китайского фондового рынка, поскольку власти Китая решили сдувать "пузыри" на финансовых рынках и неизвестно, как долго это будет продолжаться. В пятницу будут опубликованы сентябрьские данные по рынку труда в США. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 460 тыс., чего должно быть достаточно, чтобы ФРС объявила о сокращении своих покупок облигаций в ноябре.

Для индекса РТС уровни поддержки находятся на отметках 1788 и 1750 пунктов. На дневных графиках индикаторы показывают перекупленность, поэтому рынок может быть более чувствителен в ближайшие дни к плохим новостям, чем это было в сентябре.

В США 13 октября стартует сезон отчетностей за III квартал. Ожидается, что средний показатель прироста прибыли составит 27,6%, по выручке - 14,9%. При этом менеджеры компаний могут выступить с заявлениями, что в IV квартале показатели ухудшатся, и тогда инвесторы могу начать распродавать акции. Также испортить настроение инвесторам может новая информация о проблемах с выполнением Китаем "первой фазы" торгового соглашения с США. Такого рода новости, а также новости об ужесточении денежной политики ФРС могут привести к усилению коррекции на рынке США. Глубокая коррекция с пробитием вниз важного уровня поддержки 4230 пунктов по индексу S&P 500 может рикошетом ударить и по рынку акций РФ. Разумной стратегией будет покупка на откатах нефтегазовых акций - "Роснефти", "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа". Большинство экспертов ждут, что до конца года дефицит поставок нефти сохранится, и, следовательно, цены на нее останутся на высоких уровнях. Коммунальные предприятия, ранее использующие для отопления газ, из-за дикого скачка цен на него переключатся на нефть. В долгосрочной же перспективе для "Газпрома" сокращение потребления газа является негативом, считает Верников.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%; биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,2-1,5%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,5%, в район 4324 пункта).

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления после пандемии COVID-19, которое было вызвано энергетическим кризисом в Китае, Европе и некоторых других странах мира, проблемами в глобальных цепочках поставок и, как следствие, ускорением инфляции, отмечает Trading Economics.

Давление на американский рынок оказывают растущие опасения ускорения инфляции в США в условиях подъема цен на нефть, неопределенность ситуации с лимитом госдолга, а также ожидания скорого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), пишет MarketWatch.

По данным ADP, занятость в производственном секторе США в сентябре увеличилась на 568 тыс. рабочих мест при прогнозах роста на 430 тыс. после подъема на 374 тыс. в августе.

Нефть вечером в среду скорректировалась после теста $83 за баррель Brent - максимума с октября 2018 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,08 за баррель (-1,8% и +1,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $77,5 за баррель (-1,8% и +1,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), запасы бензина выросли на 3,26 млн баррелей (ожидался рост на 0,4 млн), запасы дистиллятов уменьшились на 396 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,75 млн).

Позитивным фактором для нефтяного рынка в последние дни стало решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-8,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-4,8%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,4%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+38,9% и +22% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+12,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+11,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+5,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг максимальных в текущем году 207,94 млрд рублей (из них 69,13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 33,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,22 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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