Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках

Москва. 6 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США; исключение составили лишь "короткие" бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) демонстрируют смешанную динамику, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию вторника и составила 116,23% от номинала, что соответствует доходности 1,525% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 1 базисный пункт и составила 100,2% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 0,08% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта, составив 144,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 16 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,3% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,655% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 25 базисных пунктов, опустившись до 127,68% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,69% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 12 пунктов, до 112,26% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 1,97% годовых), с погашением в 2023 году - на 5,5 базисного пункта, до 107,77% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 0,825% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 7 базисных пунктов, подешевев до 124,61% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,75% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 2,5 базисного пункта, до 111,01% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 2,19% годовых).

"Сегодня цены российских еврооблигаций продолжили умеренно снижаться после заметного падения накануне. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла на 2 базисных пункта - до 2,49% годовых, а самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - на 1 базисный пункт, до 3,75% годовых. В целом негативная динамика котировок сохраняется в отношении евробондов большинства развивающихся стран. В частности, процентные ставки десятилетних бумаг Бразилии, Мексики, Турции выросли за день на 3-5 базисных пунктов. Основным негативным фактором для долговых рынков выступают опасения инвесторов, что наблюдаемый в последнее время резкий рост цен на энергоресурсы может привести к заметному ускорению инфляции, что потребует от мировых центробанков более раннего и более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, а это, в свою очередь, приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.