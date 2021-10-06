Вероятно краткосрочное сохранение волатильности в ценах на газ - "Финам"

Вероятно сохранение волатильности в ценах на газ в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Волатильность в ценах на газ достигла небывалого уровня. Утром в среду стоимость ближайшего фьючерса на хабе TTF впервые в истории поднималась выше отметки $1900 за тысячу кубометров, но уже в середине дня цена опускалась до $1300 за тысячу кубометров. В последние дни к фундаментальному фактору низкой заполненности ПХГ добавился и технический фактор, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Reuters сообщил, что у крупных сырьевых трейдеров, "шортивших" газ в рамках "хеджинговых" операций, случился "маржин-колл", что спровоцировало резкий "шорт-сквиз". Обычно "маржин-коллы" и вызванное ими резкое ускорение роста происходит в конце движения. Мы полагаем, что текущая ситуация не станет исключением, и цены на газ постепенно перейдут в состояние коррекции, хотя краткосрочно волатильность неизбежно сохранится. Скорость нормализации цен на газ будет во многом зависеть от погоды зимой. Тёплая зима может поспособствовать восстановлению запасов до средних по историческим меркам уровней и снижению цен. Холодная зима приведёт к сохранению повышенных цен на газ в ближайший год".

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