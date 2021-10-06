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06 октября 2021 года 18:02
Вероятно краткосрочное сохранение волатильности в ценах на газ - "Финам"
Вероятно сохранение волатильности в ценах на газ в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. Волатильность в ценах на газ достигла небывалого уровня. Утром в среду стоимость ближайшего фьючерса на хабе TTF впервые в истории поднималась выше отметки $1900 за тысячу кубометров, но уже в середине дня цена опускалась до $1300 за тысячу кубометров. В последние дни к фундаментальному фактору низкой заполненности ПХГ добавился и технический фактор, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Reuters сообщил, что у крупных сырьевых трейдеров, "шортивших" газ в рамках "хеджинговых" операций, случился "маржин-колл", что спровоцировало резкий "шорт-сквиз". Обычно "маржин-коллы" и вызванное ими резкое ускорение роста происходит в конце движения. Мы полагаем, что текущая ситуация не станет исключением, и цены на газ постепенно перейдут в состояние коррекции, хотя краткосрочно волатильность неизбежно сохранится. Скорость нормализации цен на газ будет во многом зависеть от погоды зимой. Тёплая зима может поспособствовать восстановлению запасов до средних по историческим меркам уровней и снижению цен. Холодная зима приведёт к сохранению повышенных цен на газ в ближайший год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ГАЗ-ЦЕНА-АНАЛИТИКА
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07 октября 2021 года 08:33
Изменения рубля к доллару и евро утром незначительные на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков
Москва. 7 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов. читать дальше
.06 октября 2021 года 19:46
Москва. 6 октября. Доллар США практически не изменился, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" в среду вечером на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке Forex, рубль подрос по отношению к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть. читать дальше
.06 октября 2021 года 19:25
Рынок акций РФ в среду упал в район 4170п по индексу Мосбиржи во главе с нефтяниками, выросли металлурги и банки
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после ралли на фоне снижения мировых фондовых площадок и прервавшегося ралли на рынках сырья (нефть Brent просела к $81 за баррель, подешевел газ). Индекс Мосбиржи после утреннего обновления исторического максимума выше 4267 пунктов потерял почти 100 пунктов и откатился в район 4170 пунктов во главе с нефтяными бумагами, при этом выросли ранее перепроданные акции металлургов, продолжился рост бумаг финансовых компаний. читать дальше
.06 октября 2021 года 19:01
Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску" на мировых рынках
Москва. 6 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США; исключение составили лишь "короткие" бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) демонстрируют смешанную динамику, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 октября 2021 года 19:01
BCS Express снизил рекомендацию для акций Facebook Inc. с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне $360 за штуку, что предполагает потенциал роста 8% на горизонте 1 года, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитики инвесткомпании напоминают, что в начале недели... читать дальше
.06 октября 2021 года 18:27
Среднесрочные перспективы "Татнефти" постепенно улучшаются, говорится в комментарии "Финама". "Тема обратного выкупа обсуждается в отношении "Татнефти" уже не первый день. Возникла она ещё весной после внезапного решения "Татнефти" выплатить лишь 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, хотя... читать дальше
.06 октября 2021 года 17:44
Текущий цикл повышения ключевой ставки Банка России будет завершен, скорее всего, в конце 2021 года - начале 2022 года, считают аналитики Промсвязьбанка. "Отклонение инфляции от прогноза ЦБ по итогам сентября выросло, и регулятор может отказаться от осторожной тактики уже на октябрьском заседании.... читать дальше
.06 октября 2021 года 17:23
Стоимость золота на конец 2021 года составит, вероятно, $1825 за тройскую унцию, серебра - $23,5 за тройскую унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на золото и серебро в первом квартале текущего года находились под давлением укрепившегося доллара. С весны 2021 года усилились... читать дальше
.06 октября 2021 года 17:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 32,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,1%, стоп-приказ: 25 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Третья фаза испытаний вакцины... читать дальше
.06 октября 2021 года 16:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $68,98, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Citigroup - один из крупнейших финансовых... читать дальше
.06 октября 2021 года 16:23
Делать ставки на дальнейшее повышение цены акций "Северстали" в текущий момент рискованно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки бумаг "Северстали" растут в среду главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь с многомесячного... читать дальше
.06 октября 2021 года 16:02
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции PepsiCo Inc. с прогнозной ценой на уровне $161 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Сложности PepsiCo, возникшие из-за сбоев в цепочках поставок и в связи с удорожанием сырья, были вполне ожидаемыми. При этом рост выручки... читать дальше
.06 октября 2021 года 16:00
Рубль днем снижается к доллару, но дорожает к евро на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке
Москва. 6 октября. Доллар США умеренно подрастает, евро снижается на "Московской бирже" в среду днем на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке Forex, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине, отыгрывая противоречивые внешние факторы. читать дальше
.06 октября 2021 года 15:42
Возможен подъем индекса S&P500 к уровню 4400 пунктов на горизонте до конца текущего года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Для развитых рынков актуальными в четвертом квартале текущего года могут стать торможение роста корпоративных доходов (из-за ухода эффекта низкой базы и повышения... читать дальше
.06 октября 2021 года 15:21
Цены на газ могут упасть ниже $1000 за тыс. куб. м в ближайшие дни, но останутся очень высокими - BCS GM
Цены на газ могут упасть до уровня ниже $1000 за тысячу кубометров в ближайшие дни, но останутся при этом очень высокими, полагают аналитики BCS Global Markets. Как они отмечают, несмотря на всем известный дефицит газа в Азии и Европе, резкий рост цен намекает на то, что причина кроется в... читать дальше
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