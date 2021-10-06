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06 октября 2021 года 17:44
Цикл повышения ставки ЦБР будет завершен, скорее всего, в конце 2021г - начале 2022г - ПСБ
Текущий цикл повышения ключевой ставки Банка России будет завершен, скорее всего, в конце 2021 года - начале 2022 года, считают аналитики Промсвязьбанка. "Отклонение инфляции от прогноза ЦБ по итогам сентября выросло, и регулятор может отказаться от осторожной тактики уже на октябрьском заседании. С учетом сохранения высоких инфляционных рисков прогноз ключевой ставки на конец 2021 года повышен с 7% до 7,50%. В то же время мы полагаем, что пространство для повышения ключевой ставки уже практически исчерпано, и в конце текущего года (а при негативном сценарии - в начале 2022 года) цикл повышения будет завершен", - отмечают эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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