Цикл повышения ставки ЦБР будет завершен, скорее всего, в конце 2021г - начале 2022г - ПСБ

Текущий цикл повышения ключевой ставки Банка России будет завершен, скорее всего, в конце 2021 года - начале 2022 года, считают аналитики Промсвязьбанка.

"Отклонение инфляции от прогноза ЦБ по итогам сентября выросло, и регулятор может отказаться от осторожной тактики уже на октябрьском заседании. С учетом сохранения высоких инфляционных рисков прогноз ключевой ставки на конец 2021 года повышен с 7% до 7,50%. В то же время мы полагаем, что пространство для повышения ключевой ставки уже практически исчерпано, и в конце текущего года (а при негативном сценарии - в начале 2022 года) цикл повышения будет завершен", - отмечают эксперты ПСБ.

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