Стоимость золота на конец 2021г составит, вероятно, $1825/унц. - ПСБ

Стоимость золота на конец 2021 года составит, вероятно, $1825 за тройскую унцию, серебра - $23,5 за тройскую унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на золото и серебро в первом квартале текущего года находились под давлением укрепившегося доллара. С весны 2021 года усилились инфляционные процессы, что позволило ценам на металлы перейти к консолидации в диапазоне $1700-1900 за тройскую унцию. Дальнейший рост цен на драгметаллы будет ограничен ожиданиями скорого сокращения программ стимулирования ФРС США. По нашим оценкам, стоимость золота на конец 2021 года составит $1825 за тройскую унцию, серебра - $23,5 за тройскую унцию", - указывают эксперты ПСБ.

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