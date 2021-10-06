"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 32,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 32,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,1%, стоп-приказ: 25 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Третья фаза испытаний вакцины "Спутник V" среди граждан старше 60 лет успешно завершена. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в ходе испытаний был показан высокий уровень безопасности и эффективности препарата. В этом году принадлежащий АФК холдинг "Биннофарм" выпустил около 14% "Спутника V", произведенного в России по заказу Центра имени Гамалеи, на сумму 7,8 млрд рублей. Максимальная стоимость одного комплекта доз этой вакцины составляет 1,94 тысячи рублей", - отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения цена бумаги снизилась к горизонтальному уровню поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию. При покупке на 18,85% и выставлении стоп-заявки на уровне 25 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

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