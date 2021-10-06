"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $80

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $68,98, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Citigroup - один из крупнейших финансовых конгломератов в Соединенных Штатах и в мире. Поскольку рынки закладывают повышение ключевой ставки в США, мы можем увидеть сильную динамику в акциях американских банков. При этом по мультипликаторам их оценка до сих пор остается достаточно низкой. В частности, оценка Citigroup по мультипликатору P/E составляет чуть больше 7, по P/B - 0,78", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках бокового тренда и после пробития важного уровня сопротивления демонстрирует рост. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $80. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $68,98 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

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