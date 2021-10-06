Ставка на рост цены акций Северстали в текущий момент рискованна - "Велес Капитал"

Делать ставки на дальнейшее повышение цены акций "Северстали" в текущий момент рискованно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки бумаг "Северстали" растут в среду главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь с многомесячного минимума 1430,20 руб. и снимая краткосрочную и среднесрочную перепроданность. Как на дневном, так и на недельном графике при этом наблюдается преобладание сильного нисходящего тренда, который краткосрочно не теряет актуальности ниже 1560 руб., а среднесрочно - ниже 1660 руб. На данный момент делать ставки на повышение бумаг рискованно, но ситуация может улучшиться при их закреплении выше 1560 руб. При негативном сценарии можно говорить о рисках падения ниже 1400 руб." - отмечает эксперт инвесткомпании.

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