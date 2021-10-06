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Рубль днем снижается к доллару, но дорожает к евро на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке

Москва. 6 октября. Доллар США умеренно подрастает, евро снижается на "Московской бирже" в среду днем на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке Forex, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине, отыгрывая противоречивые внешние факторы.

Курс доллара США составил 72,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,725 руб./EUR1, подешевев на 26 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 2 копейки - до 77,58 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 7 октября всего на 0,04 копейки, до 72,5682 руб./$1, и опустил курс евро на 24,72 копейки, до 83,9251 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на торгах в среду связаны, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Значимую поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и газ, несмотря на наметившуюся 6 октября небольшую коррекцию. Вместе с тем существующие долговые проблемы китайского застройщика Evergrande сдерживают активность покупателей рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран. При этом возросшие ожидания скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США толкают вверх доллар США на мировом рынке Forex, что негативно сказывается и на динамике пары "рубль-доллар".

Цены на нефть перешли к снижению после умеренного роста в ходе утренних торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $81,58 за баррель, что на 1,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,6% - до $82,56 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent достигала трехлетнего максимума на уровне $83,13. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $77,87 за баррель, что на 1,34% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7% - до $78,93 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США на 951 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 4,127 млн баррелей. Минэнерго США, как ожидается, в среду опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который также может оказать влияние на дальнейшую динамику цен. Согласно прогнозам, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Тем временем Саудовская Аравия понизила ноябрьские экспортные нефтяные цены (OSP) для Азии, стран Средиземноморья, Европы и США, сообщают СМИ.

По словам аналитика Sberbank CIB Юрия Попова, подорожание сырья не только поддерживает рубль, но и способствует росту инфляционных ожиданий. Дальнейший рост цен на нефть и газ во вторник не только обеспечил укрепление рубля до 72,3 руб./$1, но и спровоцировал рост 10-летних инфляционных ожиданий в США: они превысили уровень сопротивления 2,4%. Сегодня утром 10-летние инфляционные ожидания в США продолжили расти, достигнув 2,5%, а доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 1,57% годовых. В результате доллар США глобально дорожает.

"С утра рост цен на газ в Европе продолжился. Соответственно, евро оказался под давлением, так как условия торговли для еврозоны резко ухудшаются. Рубль может ненадолго подорожать до 72 руб./$1, однако на фоне глобального усиления доллара тенденция к укреплению российской валюты будет неустойчивой. Сегодня в центре внимания будут инфляция в России за сентябрь и сентябрьские данные по занятости в США от агентства ADP", - считает Попов.

Как отмечает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов, "в среду пара EUR/USD на мировом рынке снижается и торгуется в районе $1,154 за евро. Индекс доллара DXY растет на 0,34% и торгуется у отметки в 94,29. Таким образом, доллар продолжил укрепление на фоне роста доходностей 10-летних гособлигаций США, а также из-за ожиданий трейдерами данных по занятости в США, которые станут главным индикатором относительно потенциального сворачивания Федрезервом программы покупки облигаций. Инвесторы ожидают, что ФРС начнет сокращать объемы закупок активов уже в этом году и заложит основу для выхода из режима низких процентных ставок ранее большинства других крупнейших мировых центральных банков. Разница в процентных ставках начинает оказывать большее влияние на валюты, чем это было довольно долгое время, поскольку эра сверхнизких ставок может подойти к концу".

По мнению Маслова, "беспокойство по поводу того, что рост цен на энергоносители может повлиять на экономический рост или привести к росту инфляции, ослабило поддержку валютам стран-экспортеров энергоресурсов. В глобальном масштабе энергетический кризис в Европе заставляет рынки нервничать, что усиливает поддержку доллара".

"Рублю вместе с несколькими другими сырьевыми валютами во вторник удалось показать небольшой рост к доллару, когда другие валюты emerging markets уверенно снижались. Рост цен на нефть и газ остается важным критерием для инвесторов при выборе позиций в валютах развивающихся стран. Распродажи в ОФЗ в моменте, скорее, негативны для рубля, поскольку все отчетливее выход нерезидентов. Тем не менее, с точки зрения carry trade "длинные" позиции в рубле становятся еще более привлекательными вследствие повышения ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок были незначительными. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 8 базисных пунктов - до 6,77% годовых, а по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 базисных пункта - до 6,95% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 7,24% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев снизились за день на 1 и 2 базисных пункта - до 7,55% и 7,58% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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