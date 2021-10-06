"Фридом Финанс" рекомендует держать акции PepsiCo с прогнозной ценой $161

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции PepsiCo Inc. с прогнозной ценой на уровне $161 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Сложности PepsiCo, возникшие из-за сбоев в цепочках поставок и в связи с удорожанием сырья, были вполне ожидаемыми. При этом рост выручки компании в прошедшем квартале выглядит неравномерным. В немалой степени он обеспечен повышением стоимости продукции, но само наличие позитивной динамики доходов доказывает наличие спроса на товары PepsiCo и сигнализирует об эффективном контроле расходов. Бизнес PepsiCo лучше диверсифицирован, чем бизнес ее основного конкурента Coca-Cola Co. Кроме того, недавно компания продала стагнирующий сегмент по производству соков Tropicana и теперь может сконцентрироваться на более перспективных направлениях, таких как спортивное питание и энергетические напитки. Наша целевая цена по акции PepsiCo - $161. Рекомендация - "держать", - указывают эксперты.

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