Цены на газ могут упасть ниже $1000 за тыс. куб. м в ближайшие дни, но останутся очень высокими - BCS GM

Цены на газ могут упасть до уровня ниже $1000 за тысячу кубометров в ближайшие дни, но останутся при этом очень высокими, полагают аналитики BCS Global Markets.

Как они отмечают, несмотря на всем известный дефицит газа в Азии и Европе, резкий рост цен намекает на то, что причина кроется в "шорт-сквизе" нежели просто в дисбалансе спроса и предложения.

"На европейском рынке газа, похоже, "сквиз", поскольку трейдеры пытаются закрыть короткие позиции, открытие ранее в этом году. "Сквиз" может вскоре закончиться, и цены опустятся до просто высоких в $900-1000 за тысячу кубометров", - говорится в обзоре.

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