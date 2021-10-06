Цены на газ сохранят высокие уровни к зиме 2022г - ПСБ

Цены на газ, скорее всего, сохранят высокие уровни к зиме 2022г, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты банка ориентируются в IV квартале на $1450-1500/1 тыс.куб.м в Азии и $1350-1400/1 тыс.куб.м в Европе.

"Цены на газ в Европе и Азии продолжают обновлять пиковые уровни: на газовом хабе TTF в Нидерландах фьючерс на месяц вперед (октябрь) и спотовый контракт на СПГ в Азии торгуются выше, чем $1000/1 тыс.куб.м., - констатируют аналитики банка. - В целом, с начала года цены на газ и в Европе, и Азии (без учета январских пиков) выросли более чем в 3 раза. Наблюдаемый взрывной рост цен - это, с одной стороны, отскок от "низкой" базы 2020г, с другой стороны, это следствие изменения баланса рынка. Так, в 2020г предложение газа сокращалось, равно как и спрос, но уровень запасов в ПХГ Европы держался на высоком уровне. Однако аномально холодная зима начала 2021г спровоцировала резкий рост потребления газа, что привело к опустошению хранилищ в Европе. Дополнительное предложение СПГ еще в конце 2020г развернулось в сторону премиального азиатского рынка, где спрос восстанавливался быстрее, чем в Европе".

Также определенную роль в ценовом скачке, на взгляд экспертов ПСБ, сыграли перебои с поставками газа из-за ремонта трубопровода Ямал-Европа и отсутствие дополнительных поставок через украинскую ГТС. В итоге, Европа весь этот год проводит в состоянии дефицита газа, что и провоцирует рост цен. В настоящее время хранилища в Европе заполнены на 73%, что заметно меньше традиционного для этого времени года уровня и даже ниже 5-летнего минимума.

По мнению экспертов, с учетом сохраняющегося дефицита предложения, в зиму 2022г. Европа, вероятно, вступит с низким уровнем запасов. Соответственно, цены на газ останутся на высоких уровнях. Аналитики банка ориентируются на цены $1450-1500/1 тыс.куб.м в Азии и $1350-1400 долл./1 тыс.куб.м в Европе (в среднем на IV кв. 2021г).

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