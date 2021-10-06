"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 379,1 рубля за штуку для обыкновенных акций и 341,2 рубля за штуку для привилегированных бумаг на конец 2021г, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Сбербанка в 2021г движутся примерно на уровне широкого рынка и заметно отстают от других представителей сектора. Учитывая положение банка в отрасли, такое отставание, на наш взгляд, было не оправданным, и сильная динамика акций банка в последние дни фактически является догоняющим ростом. Драйвером могло стать общее существенное улучшение конъюнктуры на российском фондовом рынке благодаря ралли цен энергоресурсов, и Сбербанк, будучи одним из лидеров рынка, выиграл в результате этого. Кроме того, позитивный вклад могли внести ожидания сильных финансовых результатов за сентябрь и 9 месяцев по РСБУ, которые будут опубликованы 7 октября, а также технический фактор: в конце прошлой недели обыкновенные акции Сбербанка вышли наверх из бокового канала, в котором они находились с середины августа, и это придало им дополнительный импульс", - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

По его мнению, преимуществом Сбербанка является самая развитая экосистема в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, создает новые возможности для роста и поддерживает рентабельность. Додонов рассчитывает, что благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса банк больше других выиграет от экономического восстановления страны после кризиса. Отмечает эксперт и прозрачную дивидендную политику банка, предусматривающую дивидендные выплаты в размере 50% прибыли. Дивидендная доходность акций банка является одной из самых высоких среди мировых кредиторов.

"Что касается дальнейших перспектив акций Сбербанка, то говорить о достижении 400 руб. по "обычке" пока преждевременно, - считает стратег инвесткомпании. - После выхода вверх из горизонтально канала и отработки фигуры данные бумаги выглядят локально перепроданными, и в краткосрочной перспективе вероятна их консолидация или даже коррекция в район 340-345 руб. Тем не менее фундаментально акции банка по-прежнему выглядят недорогими, и в среднесрочной перспективе можно ожидать продолжения их позитивной переоценки. Наша оценка справедливой стоимости обыкновенных акций на конец 2021г составляет 379,1 руб., привилегированных - 341,2 руб. Рекомендации по акциям обоих типов - "Покупать".

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