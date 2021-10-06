Рынок акций РФ утром растет вслед за сырьевыми ценами, Газпром подошел к 400 руб

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ утром в среду продолжает рост вслед за сырьевыми ценами, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы; индекс Мосбиржи обновил максимум и немного сдала назад, локомотивом подъема выступают подошедшие к новому рубежу 400 рублей акции "Газпрома", также растут отстававшие ранее бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4241,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1840,23 пункта (+0,01%); динамика blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,4%.

Доллар стоит 72,6 рубля (+0,23 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3% и +3,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Газпрома" (+1,9%, до 392,7 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Московской Биржи" (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,7% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду достигла 136 евро за МВт/ч, или $1625 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, крепость цен на рынке энергоносителей продолжает оказывать поддержку российскому рынку акций, однако риски ухудшения внешнего фона могут привести индекс МосБиржи к откату до 4200 пунктов и дальнейшей консолидации.

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в США в сентябре оказался лучше ожиданий. Высокие темпы роста деловой активности говорят о более слабом негативном влиянии распространения дельта-штамма в сентябре на экономику Штатов. Доходность американских UST выросла на фоне беспокойства участников рынка относительно ужесточения инфляции, однако была проигнорирована рынком акций.

В среду настроения на мировых рынках слабо негативные. Ключевые азиатские индексы снижаются на фоне усиления опасений инвесторов относительно китайских застройщиков. Фьючерсы на американские и европейские индексы корректируются после ралли. Цены на нефть Brent демонстрируют символический рост, в то время как на другое сырье снижаются на фоне укрепления доллара.

В среду ожидаются данные по числу новых рабочих мест в частном секторе в США от ADP, которые могут очередной раз показать рост по сравнению с предыдущим месяцем и помогут инвесторам оценить дальнейшие шаги ФРС по сворачиванию денежно-кредитных стимулов. Скорее всего, статданные окажутся сильными и повысят вероятность начала сворачивания ФРС программы выкупа активов, что может быть негативно воспринято участниками рынка.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что целью вероятной коррекции индекса МосБиржи является район 4170 пунктов.

Складывается впечатление, что значительная часть роста рынка акций с начала недели была спровоцирована закрытием "коротких" позиций. Значительную часть "медведей" "высадили", теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что индекс МосБиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов.

Попытка коррекции вероятна уже в среду, внешний фон к этому располагает: падают американские фьючерсы, в "минусе" почти все промышленные и драгоценные металлы. Однако растут газ и нефть, что сдерживает фиксацию прибыли.

У среднесрочных инвесторов никакого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на "шортах" по банкам. На просадке можно аккуратно подбирать "Газпром" (MOEX: GAZP): отметка 400 руб. по нему будет пробита.

Стоит обратить внимание на "префы" "Сургутнефтегаза", которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в "празднике" не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72 руб./$1, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм. Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время будут попытки потащить пару доллар-рубль вверх, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рынках акций вновь наблюдается уход от риска из-за инфляционных опасений, который выражается в том числе возвращением доходности 10-летних гособлигаций США выше 1,56%.

Цены на нефть расположены у очередных многолетних максимумов, при этом ограничивают их повышение разве что краткосрочная перекупленность и данные API о росте запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. В среду отчет Минэнерго, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти на 420 тыс. баррелей, но прогнозы API уже предупреждают о возможном росте показателя, что в моменте негативно для цен.

Утром рынок акций продолжил попытки повышения на фоне сохранения позитивной динамики цен на нефть и газ. Ралли энергоносителей, однако, приостановилось, и если в течение дня цены перейдут к коррекции, российские активы также окажутся под нисходящим давлением. На зарубежных площадках вновь преобладает уход от риска, который может усилиться в случае выхода сильных данных по занятости в США. Для отечественных акций и рубля, однако, определяющими остаются цены на нефть и газ.

При сохранении поддержки со стороны нефтегазового сектора не исключено дальнейшее повышение индексов МосБиржи и РТС как минимум в район 4250 и 1850 пунктов, после чего возможен переход к нисходящей коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 4170-4270 пунктов, считает Кожухова.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,9-1,3% после падения днем ранее на фоне распродаж акций ряда крупнейших в стране технологических компаний. Между тем у инвесторов сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок, стремительный рост цен и ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет The Wall Street Journal. Инвесторы готовятся к непростому периоду для фондового рынка.

Эксперты Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics) видят растущие шансы того, что ФРС может понадобиться более агрессивный подход в отношении ставок, чем ожидают рынки и сам Центробанк на текущий момент, пишет MarketWatch.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%; биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,3-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1,1%).

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления после пандемии COVID-19, которое было вызвано энергетическим кризисом в Китае, Европе и некоторых других странах мира, проблемами в глобальных цепочках поставок и как следствие ускорением инфляции, отмечает Trading Economics.

Пессимизма на гонконгском рынке добавляет ситуация вокруг долговых проблем девелопера China Evergrande Group. Акции компании перестали торговаться на бирже в понедельник. Тогда же стало известно, что застройщик планирует продать контрольный пакет акций своей "дочки" Evergrande Property Services Group конкуренту Hopson Development Holdings, оценив компанию в 40 млрд гонконгских долларов ($5,14 млрд), что меньше на 28% текущей рыночный цены в 55,4 млрд гонконгских долларов. Эксперты полагают, что таким образом Evergrande пытается привлечь дополнительные средства, чтобы расплатиться по долгам после того, как девелопер пропустил срок очередных купонных выплат по долларовым облигациям.

Нефть в среду замедлила рост после теста $83 за баррель Brent - максимума с октября 2018 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,58 за баррель (+0,02% и +1,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $78,95 за баррель (+0,03% и +1,7% накануне).

Позитивным фактором для нефтяного рынка в последние дни стало решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США всего на 951 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,127 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+24,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+12,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+10,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 49,07 млрд рублей (из них 14,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,76 млрд рублей на акции "Роснефти").

Рк вч

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