Шансы на укрепление рубля до 71,5-72 руб./$1 пока сохраняются - BCS Express

Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровней 71,5-72 руб./$1 пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Ожидания по поводу дальнейшего спуска пары USD/RUB в район 71,5-72 руб./$1 сохраняются. Более сильному укреплению рубля мешают покупки ЦБ в рамках бюджетного правила. В октябре сумма приобретения валюты и золота незначительно увеличится, до 15,1 млрд руб. в день (+1,3% к сентябрю). Без этого фактора курс уже был бы ниже 70 руб./$1. Причин для существенного роста USD/RUB пока не наблюдается", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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