Целевой ориентир для индекса Мосбиржи на конец года составляет 4180п - ПСБ

Целевой ориентир для индекса Мосбиржи на конец 2021г составляет 4180 пунктов, сообщается в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи, начав III квартал с коррекции, смог несколько раз обновить исторические максимумы на фоне роста американских индексов и ралли на товарных рынках. Отметим, что почти треть торгового объема пришлась на бумаги "Газпрома" и Сбербанка. Причем с конца лета "Газпром" вернул себе позицию наиболее ликвидной "фишки", отражая повышенный интерес участников рынка к нефтегазовому сектору. Наибольший вклад в рост индекса Мосбиржи обеспечили нефтегазовый и финансовый сектора. В аутсайдерах - электроэнергетика и телекоммуникации", - напоминают аналитики банка.

По их мнению, российский рынок по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на текущий год смотрится привлекательно в сравнении с развивающимися странами. Дисконт российского рынка акций к MSCI EM по ключевым мультипликаторам составляет 46%-52%. На фоне благоприятной текущей ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей аналитики ждут некоторого повышения оценок нефтегазового сектора, что позволит сузить дисконт к ЕМ.

Также эксперты указывают, что по сравнению с развитыми и развивающимися рынками, российский фондовый рынок занимает лидирующие позиции по дивидендной доходности. В первую очередь, это связано с политикой государства по повышению диввыплат, а также благоприятной ситуацией с денежными потоками российского бизнеса в целом.

"Высокие цены на энергоносители последнее время оказывают решающую конъюнктурную поддержку российскому фондовому рынку, смягчая негативное влияние повышения нервозности на глобальных рынках и повышения налогообложения металлургической и горнодобывающей отрасли, - отмечают стратеги ПСБ. - Несмотря на активный рост, индекс Мосбиржи остается весьма привлекательным с фундаментальной точки зрения - мы повысили оценку фундаментального потенциала роста до 4887 пунктов. Перспективы повышения дивидендной доходности по ряду ключевых "фишек" вне сектора металлургии и ожидания улучшения их финпоказателей также способны поддерживать интерес к российскому рынку в отсутствие значимых внешних шоков и усиления санкционного давления".

Эксперты банка устанавливают целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец года на уровне 4180 пунктов. Хотя импульс к росту индекса Мосбиржи в начале IV квартала и сохраняется, в течение квартала он может, по мнению аналитиков, ослабнуть ввиду перспектив повышения волатильности на глобальных рынках и перегретости рынков энергоносителей, недоучитывающих сценарий торможения роста мировой экономики, естественного после бурного постковидного восстановления и взлета инфляции.

"Впрочем, сохранение высоких цен на нефть и отсутствие экономических шоков позволяют нам не только долгосрочно оптимистично смотреть на российский рынок акций, но и ждать возврата индекса Мосбиржи к текущим уровням ближе к концу года. Наиболее уязвимыми, из-за фактора Китая, остаются металлурги. Полагаем, что ослабнут темпы роста в "нефтянке" (по-прежнему предпочитаем газовые компании), а вот интерес к идейным бумагам внутренних секторов, напротив, повысится", - прогнозируют стратеги ПСБ.

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