Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду в диапазоне 4170-4270п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4170-4270 пунктов, определяющими для рынка акций РФ остаются цены на нефть и газ, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российские фондовые индексы в среду утром, вероятно, попытаются продолжить повышение на фоне сохранения позитивной динамики цен на нефть и газ. Ралли энергоносителей, однако, приостановилось, и если в течение дня цены перейдут к коррекции, российские активы также окажутся под нисходящим давлением. На зарубежных площадках вновь преобладает уход от риска, который может усилиться в случае выхода сильных данных по занятости в США. Для отечественных акций и рубля, однако, определяющими остаются цены на нефть и газ, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 4170-4270 пунктов".

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