Цена нефти в IV квартале составит в среднем $71/барр. - ПСБ

Цена нефти в IV квартале 2021г, вероятно, составит в среднем $71 за баррель Brent, отмечается в аналитическом материале Промсвяьбанка (ПСБ).

"Мы считаем текущий рост цен на нефть избыточным и подкрепленным в основном краткосрочным фактором (сезоном ураганов в США), а также завышенными прогнозами ведущих нефтетрейдеров, - подчеркивают эксперты банка. - Мы считаем, что против роста цен на нефть также играют такие факторы, как: 1) сворачивание стимулов в США и ожидания резкого роста ставок в след. году; 2) очевидное замедление экономики Китая; 3) распродажа нефти из стратегических резервов Китая и Индии. В IV кв. 2021г мы полагаем, что цены на нефть Brent в среднем составят $71/барр. Форвардный рынок в последние недели сместился на 4 кв. в сторону контанго, но далее кривая находится в устойчивой бэквордации, что подтверждает наши опасения относительно высоких темпов восстановления спроса на 2022г".

Аналитики ПСБ полагают, что после бурного восстановления в III кв., благодаря отмене коронавирусных ограничений на поездки в США и Европе, темпы роста спроса на нефть нормализуются до конца этого года и замедлятся в 2022г. Запасы нефти в странах ОЭСР опустились ниже 5-летней средней, но эксперты банка считают, что это временная ситуация.

"Мы полагаем, что предложение нефти будет расти - не в последнюю очередь из-за возврата добычи странами ОПЕК+, а также сланцевыми производителями в США. До конца этого года рынок нефти останется избыточным по спросу, но уже к середине 2022г мы полагаем, что он перейдет в состояние профицита предложения, что будет оказывать понижательное давление на цены", - прогнозируют стратеги ПСБ.

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