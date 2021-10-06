Вероятен рост доходности ОФЗ в среду - Sber CIB

Вероятен рост доходности рублевых гособлигаций на торгах в среду из-за усиления инфляционных ожиданий во всём мире, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Данные по инфляции в России, которые выйдут в среду, вряд ли остановят падение цен рублёвых облигаций, полагают эксперты.

Высокие цены на нефть не только поддерживают рубль, но и усиливают инфляционные ожидания в США, что приводит к укреплению доллара, отмечают аналитики инвестбанка. Рубль, скорее всего, ненадолго подорожает до 72 руб./$1, но вряд ли это подорожание будет устойчивым, указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.