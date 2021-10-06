Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,2-73 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,2-73 руб./$1 и на уровне 83,8-84,6 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"Российский рубль во вторник укреплялся к доллару и евро на фоне растущих котировок нефти и газа на мировом рынке. К закрытию торгов курс доллара составил 72,30 руб. (-20,5 коп.), курс евро - 83,94 руб. (-31,1 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 25,0 коп. и составила 77,54 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $82,64 за баррель (+1,7%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $78,98 за баррель (+1,75%)", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт отмечает, что на открытии торгов среды российский рубль слабо меняется к доллару и евро: курс доллара составил 72,39 руб. (+2 коп.), курс евро - 83,94 руб. (-4,5 коп.).В течение дня рубль может торговаться в диапазоне 72,2-73,0 руб. в паре с долларом и на уровне 83,8-84,6 руб. в паре с европейской валютой, полагает Бадьянов.

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