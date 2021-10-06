Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и за рубежом:

- В России выйдет статистика по инфляции за неделю и за месяц;

- В США будут опубликованы предварительные данные по рынку труда и еженедельная сводка по заявкам на ипотеку;

- Ожидаются отчёты по промышленным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне.

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