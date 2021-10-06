Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,6% в среду - ПСБ

Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,6% годовых на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление и добавляет аргументы в пользу более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками, что и отражается в динамике долгового рынка в последние дни. На фоне негативной рыночной конъюнктуры Минфин РФ объявил, что в среду планирует разместить выпуск инфляционных ОФЗ 52004 на 10,1 млрд руб. Для вторичного рынка ОФЗ с фиксированной ставкой отсутствие предложения нового госдолга выступает позитивным фактором. Однако это вряд ли изменит общий настрой рыночных игроков. Если снижение цен облигаций развитых стран продолжится, то 10-летние ОФЗ в среду могут вырасти в доходности до 7,6% годовых". - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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