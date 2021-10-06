ОФЗ останутся под сильным давлением в ближайшее время - BCS Express

Рублевые гособлигации останутся под сильным давлением в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рублевые гособлигации в отличие от акций остаются под сильным давлением из-за высокой инфляции и ожиданий подъема ключевой ставки Центробанком. Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник упал на 0,55%, опустившись к минимумам с марта прошлого года. Доходность 10-летних ОФЗ поднялась выше 7,5%. Распродажи в бондах отражают ожидания инвесторов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики - на заседании 22 октября Банк России может поднять ставку сразу на 50 б.п. (до 7,25%)", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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