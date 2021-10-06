Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник после падения днем ранее на фоне распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний. Между тем у инвесторов сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок, стремительный рост цен и ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы готовятся к непростому периоду для фондового рынка. Эксперты Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics) видят растущие шансы того, что ФРС может понадобиться более агрессивный подход в отношении ставок, чем ожидают рынки и сам Центробанк на текущий момент.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "красной" зоне в ходе сессии в среду. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления после пандемии COVID-19, которое было вызвано энергетическим кризисом в Китае, Европе и некоторых других странах мира, проблемами в глобальных цепочках поставок и как следствие ускорением инфляции. Японский Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,07%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:00 МСК опустился на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:00 МСК снизился на 0,7%. Гонконгский индекс Hang Seng после роста накануне вернулся к снижению и к 8:00 МСК опустился на 0,5%.

Пессимизма на гонконгском рынке добавляет ситуация вокруг долговых проблем девелопера China Evergrande Group. Акции компании перестали торговаться на бирже в понедельник. Тогда же стало известно, что застройщик планирует продать контрольный пакет акций своей "дочки" Evergrande Property Services Group конкуренту Hopson Development Holdings, оценив компанию в 40 млрд гонконгских долларов ($5,14 млрд), что меньше на 28% текущей рыночный цены в 55,4 млрд гонконгских долларов. Эксперты полагают, что таким образом Evergrande пытается привлечь дополнительные средства, чтобы расплатиться по долгам после того, как девелопер пропустил срок очередных купонных выплат по долларовым облигациям. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что другой китайский застройщик столкнулся с проблемами с ликвидностью. Компания Fantasia не смогла произвести выплаты по долларовым облигациям в срок, наступавший 4 октября.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в среду, при этом Brent находится на максимальных уровнях с октября 2018 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составила $83,04 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,6% - до $82,56 за баррель. В ходе сессии Brent достигала трехлетнего максимума на уровне $83,13. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,4 за баррель, что на 0,6% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7% - до $78,93 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в последние дни стало решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь. Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 951 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,127 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,102 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,392 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 октября снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 726,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,77%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,52%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-034%), а в лидерах повышения - облигации "Россельхозбанк-20" (+0,57%), "Тинькофф Банк-001P-03R" (+0,21%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк перенес сбор заявок и размещение облигаций серии БO-15-002P объемом 10 млрд из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Сбор заявок на выпуск должен был пройти 5 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,15-8,30% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 8,32-8,47% годовых. Техразмещение было запланировано на 7 октября.

"Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установил ставку 11-12 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 8% годовых. Данный выпуск был размещен в 2016 году со сроком обращения 10 лет по ставке 12%, объем выпуска в обращении - 650 млн рублей.

Кроме того, "Трансфин-М" на 22 октября выставил оферту по облигациям серии 001P-05. Период предъявления бумаг к выкупу - с 15 по 21 октября 2021 года. Дата приобретения - 22 октября 2021 года. Количество приобретаемых бумаг - 400 102 штуки. Это составляет 100% от количества находящихся в обращении облигаций выпуска. Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала. Компания завершила размещение 10-летних биржевых облигаций на 600 млн рублей серии 001Р-05 в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых.