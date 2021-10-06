Вероятна коррекция вниз на рынке акций РФ в среду - "Алор Брокер"

Вероятна коррекция вниз на российском рынке акций в среду, при этом в целом тренд остается восходящим, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российский рынок акций во вторник вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший "Норникель". Складывается впечатление, что большая часть роста была спровоцирована закрытием "шортов". Значительную часть "медведей" "высадили", теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов, - пишет Антонов. - Попытку коррекции мы увидим в среду, внешний фон к этому располагает. У среднесрочных инвесторов никакого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим".

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