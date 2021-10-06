Возможно снижение темпов роста цены нефти в ближайшее время - BCS Express

Возникшая перекупленность может помешать сохранению прежних темпов роста котировок нефти марок Brent и WTI в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"Уверенный подъем нефтяных котировок во вторник продолжился. В моменте стоимость барреля нефти марки Brent достигала уровня $83 за баррель - максимум с 2018 года. Американская WTI обновила рекордные отметки за последние 7 лет. Рост продолжается уже четыре сессии подряд. Помимо решения стран ОПЕК+, оставивших неизменными параметры плана по повышению добычи, одной из причин позитивной динамики остается общее ралли в ценах на газ и уголь. Их подъем тянет за собой котировки альтернативных энергоносителей. В данный момент по Brent в качестве промежуточной области торможения выступает район $83,5-84,5 за баррель. В случае его пробоя далее ориентиры могут сместиться к $86,7. В моменте отмечаем некоторую перекупленность, которая способна помешать сохранению прежних темпов роста", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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