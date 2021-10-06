Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4210-4240п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4210-4240 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4240 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4270 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Сильное повышение индекса во вторник может не получить продолжения в среду", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по мнению Манжоса, будет иметь публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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