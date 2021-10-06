Утренние прогнозы: тренд остается восходящим, но коррекция возможна

Аналитики отмечают, что тренд на рынке акций РФ в целом остается восходящим, но наблюдается некоторая перекупленность.

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. В целом российский рынок акций не выглядит дорогим. Без коррекции в сырье пока нет причин для нисходящего тренда. Локальные откаты на ухудшении внешнего фона возможны, но по-настоящему глубокое падение может быть связано лишь с существенной просадкой по Brent. А в этом плане пока картина достаточно стабильная. По индексу Мосбиржи ближайшие ориентиры сместились к области 4300 пунктов".

"Атон": "Мы ожидаем, что рынок акций РФ откроется в среду без изменений или небольшим ростом".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Значительную часть "медведей" "высадили", теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов. Попытку коррекции мы увидим в среду, внешний фон к этому располагает. У среднесрочных инвесторов никакого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4240 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4270 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Сильное вчерашнее повышение указанного индекса может не получить продолжения в среду".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок акций может закрепить успех. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 4200-4250 пунктов".