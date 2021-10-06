Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи во вторник были переставлены уровни, обновлены исторические максимумы. Котировки на вечерней сессии приблизились к 4250 пунктам. В такой ситуации у многих частных инвесторов встает вопрос, что делать дальше? Фактор локальной перегретости располагает к постепенному снижению длинных позиций, однако стоит отметить, что высокие цены на нефть и газ полностью фундаментально оправдывают текущие уровни. То есть российский рынок акций не выглядит дорогим. Без коррекции в сырье пока нет причин для нисходящего тренда. Локальные откаты на ухудшении внешнего фона возможны, но по-настоящему глубокое падение может быть связано лишь с существенной просадкой по Brent. А в этом плане пока картина достаточно стабильная. По индексу Мосбиржи ближайшие ориентиры сместились к области 4300 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что рынок сейчас находимся в фазе, когда наступило время "голубых фишек". "Второй эшелон существенно отстает в динамике, что вполне предсказуемо на фоне ралли в нефти и газе. Соотношение индекса "голубых фишек" и индекса акций средней и малой капитализации во вторник поднялось до новых исторических максимумов. С начала года первый прибавляет 28%, второй - лишь 10%", - отмечает эксперт.

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