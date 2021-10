Brent остается выше $82 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в ходе сессии в среду. Цены на нефть умеренно повышаются в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник после падения днем ранее на фоне распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний.

Между тем у инвесторов сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок, стремительный рост цен и ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет The Wall Street Journal. Инвесторы готовятся к непростому периоду для фондового рынка.

"На фондовых рынках сегодня больше опасений по поводу инфляции, вероятности, что нам предстоит рост ставок, и того, что это приводит к ослаблению крайне высоких цен акций", - сказал директор по исследованиям ING в Азиатско-Тихоокеанском регионе Роб Карнелл, которого цитирует WSJ.

Эксперты Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics) видят растущие шансы того, что ФРС может понадобиться более агрессивный подход в отношении ставок, чем ожидают рынки и сам Центробанк на текущий момент, пишет MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 4,3% - до $73,3 млрд, по сравнению с пересмотренным июльским показателем в $70,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $70,5 млрд с ранее объявленных $70,1 млрд в июле. Респонденты WSJ прогнозировали $70,6 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта с августовского уровня в 61,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал падение индекса до 60 пунктов.

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) подорожали на 0,6%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в третьем квартале 2021 финансового года увеличил выручку на 11,6%, но сократил чистую прибыль.

Котировки акций Hertz Global Holdings Inc. выросли на 9,9%. Hertz Corp., подразделение Hertz Global Holdings, занимающейся прокатом автомобилей, назначила временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора Марка Филдза, говорится в сообщении компании. Филдз занимает должность старшего консультанта в TPG Capital, ранее он был CEO Ford Motor (SPB: F) Co. В июне Филдз вошел в состав совета директоров Hertz.

Бумаги технологических компаний восстановились после падения накануне. Цена акций Facebook Inc. (SPB: FB) повысилась на 2,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 5,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 311,75 пункта (0,92%) и составил 34314,67 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 45,26 пункта (1,05%) - до 4345,72 пункта.

Nasdaq Composite набрал 178,35 пункта (1,25%) и составил 14433,83 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в ходе сессии в среду.

Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов экономического восстановления после пандемии COVID-19, которое было вызвано энергетическим кризисом в Китае, Европе и некоторых других странах мира, проблемами в глобальных цепочках поставок и как следствие ускорением инфляции, отмечает Trading Economics.

Гонконгский индекс Hang Seng после роста накануне вернулся к снижению и к 8:00 МСК опустился на 0,5%.

Пессимизма на гонконгском рынке добавляет ситуация вокруг долговых проблем девелопера China Evergrande Group. Акции компании перестали торговаться на бирже в понедельник. Тогда же стало известно, что застройщик планирует продать контрольный пакет акций своей "дочки" Evergrande Property Services Group конкуренту Hopson Development Holdings, оценив компанию в 40 млрд гонконгских долларов ($5,14 млрд), что меньше на 28% текущей рыночный цены в 55,4 млрд гонконгских долларов. Эксперты полагают, что таким образом Evergrande пытается привлечь дополнительные средства, чтобы расплатиться по долгам после того, как девелопер пропустил срок очередных купонных выплат по долларовым облигациям.

Днем ранее в СМИ появились сообщения о том, что другой китайский застройщик столкнулся с проблемами с ликвидностью. Компания Fantasia не смогла произвести выплаты по долларовым облигациям в срок, наступавший 4 октября.

Среди лидеров роста на гонконгской бирже акции нефтегазовых компаний, поддерживаемые ростом цен на нефть после заседания ОПЕК+. Котировки бумаг PetroChina Co. Ltd. увеличиваются на 4%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,6%, CNOOC Ltd. - на 2,6%.

Растут также бумаги технологической Alibaba Group Holding Ltd. (+2,4%) и компаний финансового сектора - Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+2,1%), HSBC Holdings PLC (+2%) и BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. (+1%).

Японский Nikkei 225 снижается в ходе восьмой сессии подряд и к 8:00 МСК индикатор потерял почти 2%.

В лидеры падения на японском фондовом рынке в ходе торгов выходят акции автопроизводителей - Mitsubishi Motors Corp. (-7%), Nissan Motor Co. Ltd. (-5%), Mazda Motor Corp. (-5%), Toyota Motor Corp. (-4%) и Honda Motor Co. Ltd. (-3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:00 МСК опустился на 1,6%.

Рост потребительских цен в Южной Корее в сентябре немного замедлил темп - до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в августе, свидетельствуют данные статуправления страны.

Значительный рост цен обусловлен низкой базой для сравнения (на апрель 2020 года пришелся пик пандемии COVID-19), а также подорожанием нефти и сельскохозяйственной продукции.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли максимальными темпами с октября 2017 года - на 1,5%.

Инфляция в сентябре относительно предыдущего месяца составила 0,5%, в то время как в марте она увеличилась на 0,6%. Эксперты ожидали увеличения на 0,3%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. растет на 1%, другого представителя отрасли Kia Corp. падает на 2,4%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:00 МСК снизился на 0,7%.

На австралийской бирже больше всего теряют акции производителя молочной продукции a2 Milk Co. Ltd. (-7%) после того, как стало известно, что инвесторы компании подали на нее в суд иск, в котором обвинили a2 Milk в публикации заведомо ложных финансовых результатов.

Котировки бумаг горнодобывающей BHP Group Ltd. растут на 0,6%, в то время как стоимость ее конкурента Rio Tinto Ltd. уменьшается на 0,5%.

Цены на нефть умеренно повышаются в среду, при этом Brent остается выше $82 за баррель и находится вблизи максимума с октября 2018 года.

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия понизила ноябрьские экспортные нефтяные цены (OSP) для Азии, стран Средиземноморья, Европы и США, пишет Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $82,67 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,3 (1,6%) - до $82,56 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent достигла трехлетнего максимума на уровне $83,13.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,03 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,31 (1,7%) - до $78,93 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в последние дни стало решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 951 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,127 млн баррелей, пишет Trading Economics.