Рубль в среду утром незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 6 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,38-72,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,39 руб./$1 (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,94 руб./EUR1 (-4,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,93 коп. к уровню закрытия 5 октября, до 77,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,86 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,23 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 6 октября на фоне неоднозначных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть и газ, установившиеся после ралли накануне. В то же время на курс рубля давит общемировое уменьшение спроса инвесторов на риск, в том числе из-за долговых проблем китайского застройщика China Evergrande.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $82,52 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,86 за баррель, что на 0,09% ниже уровня на закрытие рынка 5 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют в основном отрицательную динамику, в частности, японский Nikkei 225 теряет 1,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,37%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник после падения днем ранее на фоне распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний. Между тем у участников рынка сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок, стремительный рост цен и ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы готовятся к непростому периоду для фондового рынка.

Эксперты Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics) видят растущие шансы того, что ФРС может понадобиться более агрессивный подход в отношении ставок, чем ожидают рынки и сам Центробанк на текущий момент, пишет MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 4,3% - до $73,3 млрд, по сравнению с пересмотренным июльским показателем в $70,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали повышения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $70,5-70,6 млрд с ранее объявленных $70,1 млрд в июле.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта с августовского уровня в 61,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 60 пунктов.