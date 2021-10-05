Рост рынка акций к новым вершинам стал рекордным с ноября, индекс Мосбиржи превысил 4200п

Москва. 5 октября. Рынок акций РФ во вторник раллировал на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти (Brent протестировала $83 за баррель) и новых рекордов цен на газ (цена в Европе превысила $1400 за тысячу кубометров) из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы; индекс Мосбиржи впервые превысил рубеж 4200 пунктов, показав рекордный рост с ноября прошлого года, при этом нефтяные бумаги и Сбербанк обновили максимумы.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4223,85 пункта (+2,7%, максимум сессии и новый пик - 4225,16 пункта), индекс РТС - 1840,11 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,2%.

Доллар просел до 72,31 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+6,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,2%), Сбербанка (+4,7% и +3,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,5%), "Газпрома" (+3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,8% и +3,9% "префы"), "Московской Биржи" (+2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник вечером превысила 117 евро за МВт.ч, или $1404 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС, возможен скорый запуск газопровода, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы агентства Фите Вульф. По информации агентства, не исключено, что "одна из веток газопровода в скором времени будет запущена", сказал он.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, подорожание сырья вызывает все большие опасения, что ставит под угрозу глобальный экономический рост, а также усиливает инфляционный тренд. Это способно подтолкнуть ключевые центробанки к более быстрому завершению монетарных стимулов, что лишь ухудшит экономические перспективы.

Однако мировые фондовые площадки во вторник перешли к восстановлению, нефтяные цены обновляют многомесячные вершины. Несмотря на негативное влияние энергетического кризиса, инвесторы не теряют надежды на выкуп последнего провала рисковых активов. Правда, сейчас вероятность этого намного меньше, чем ранее, когда этим заканчивалось любое снижение. Дело в том, что все стимулирующие резервы центробанков уже задействованы, а ситуация развивается таким образом, что меры поддержки рынков как раз нужно сворачивать.

Рынок нефти продолжает отыгрывать решение ОПЕК+ сохранить ранее установленные темпы наращивания добычи. При этом ухудшение ситуации с поставками энергоносителей и угроза дефицита предложения нефти предполагают более активное увеличение нефтяного производства. Отсутствие таких мер лишь усиливает восходящую динамику котировок нефти.

По словам трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, фондовый рынок США во вторник растет в рамках коррекции после просадки накануне, восстанавливаются акции компаний технологического сектора, упавшие ранее из-за технического сбоя соцсетей. Локомотивом подъема в России выступил обновивший вершины "Газпром" (MOEX: GAZP) - рост стоимости акций до рекордных уровней стимулировался увеличением цен на газ в Европе и перспективами скорого запуска первой нитки "Северного потока 2". Помимо ралли нефти и газа продолжается рост цен на уголь, которые находятся на максимумах за последние 20 лет, что подогревает спрос на бумаги угольных компаний ("Мечела" (MOEX: MTLR) и "дочек").

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), представители ФРС продолжают ужесточать свою риторику. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард высказал опасения по поводу дальнейшей траектории инфляции, подчеркнув, что высокие темпы роста цен сохранятся еще определенное время и инфляция может и не вернуться к целевым 2% г/г. Такие опасения он связывает с возможным изменением "психологии бизнеса", когда его представители становятся все больше уверенными в возможностях повышения отпускных цен, что приведет к устойчивому их росту в будущем. Такие жесткие заявления напоминают о скором сворачивании программы покупки активов ФРС, в связи с чем инвесторы будут обращать особое внимание на трудовую статистику на этой неделе, которая может окончательно подтвердить эти планы.

Картель ОПЕК+ не стал прислушиваться к призывам США и продолжает наращивать добычу прежними темпами, хоть и сообщалось, что организация рассматривала вариант повысить добычу сразу на 800 тыс. б/с. Некоторый негатив связан с сообщениями о том, что переговоры по иранской ядерной сделке могут быть возобновлены уже к ноябрю. Впрочем, пока никакой определенности с судьбой иранских нефтяных санкций нет. Дальнейшую динамику ценам на нефть могут задать данные по нефтяным запасам за неделю от Американского института нефти (API). Если запасы продолжат расти, то ралли на нефтяном рынке может приостановиться. Впрочем, в текущих условиях вряд ли данные о запасах приведут к возврату фьючерсов Brent на уровни существенно ниже $80 за баррель. Рост цен на энергоносители усиливает опасения дальнейшего ускорения инфляции, и в ближайшее время могут появиться новости о действиях по "охлаждению" нефтяного рынка. В частности, Китай может продолжить продавать нефть из своих резервов, что окажет давление на котировки, полагают эксперты.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фаворитами рынка на фоне растущих нефти и газа остаются акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним "Газпром", бумаги которого поддержала новость о заполнении первой ветки "Северного потока 2". Бумаги газовой монополии последними из "голубых фишек" обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 года. "Газпром" выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост - в бумаги будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" практически сняты. Ожидается, что акции достигнут отметки 400 руб., где уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли.

Для акций Сбербанка сопротивлением выступала отметка 350 руб., но при улучшении внешнего фона она оказалась пройденной без особых проблем.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в нефтегазовых акциях после роста возможна коррекция, но не обвал.

Индекс МосБиржи вышел вверх из коридора 4000-4160 пунктов, в котором он двигался с середины июля. Альянс ОПЕК+ не изменил свою политику, несмотря на давление США, и оставил квоту на увеличение добычи прежней - 400 тыс. б/с ежемесячно. По прогнозам, в ноябре сохранится дефицит нефти, при этом сланцевые добытчики из США весьма неактивно наращивают добычу. Ближайшая техническая поддержка на графике нефти марки Brent находится на уровне $77 за баррель, а техническое сопротивление находится по тренду на отметке $85,5 за баррель.

Одну из ниток газопровода "Северный поток 2" начали заполнять газом. Пока в Германии сформируется новая коалиция и выработает свое отношение к газопроводу, пройдет несколько месяцев, а энергетический голод есть уже сегодня. Правда, объемы торгов в акциях "Газпрома" на росте последних дней стали снижаться. Возможно, это сигнализирует о том, что коррекция не за горами. Индикатор RSI на дневных графиках не подтвердил последние две недели роста, но, скорее всего, котировки ждет коррекция (возможно, боковая), а не слом тренда. Недавно подобная боковая коррекция наблюдалась в акциях Сбербанка.

В сильную коррекцию акций нефтегазового сектора слабо верится. Самые различные индикаторы сигнализируют о росте инфляционных рисков, что может вынудить ФРС ужесточать политику. Если в пятницу статистика Минтруда США покажет, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 500 тыс., это может оказаться достаточным, чтобы ФРС объявила о сокращении своих покупок облигаций в ноябре. В ситуации ужесточения денежной политики некоторые инвесторы захотят сделать ребалансировку портфелей и заменить относительно бесперспективные акции технологических компаний на перспективные акции компаний нефтегазового сектора, банковские акции. Поэтому в обвал котировок акций "Газпрома" и нефтяных акций верится слабо. При коррекции ближайшая поддержка на графике акций "Газпрома" находится на уровне 344 руб. и еще более сильная - на уровне 320 руб.

Вполне возможно, что через неделю будет остановка снижения американского фондового рынка. Сезон отчетностей за III квартал стартует 13 октября, и это улучшит настроения инвесторов. Десять секторов сообщат о росте доходов в годовом исчислении во главе с секторами энергетики и промышленности, считает Верников.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%; биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), однако "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,5%) и Штаты (индекс S&P 500 подрос на 1,3%, выше 4355 пунктов).

Трейдеры на глобальных рынках все больше обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены, пишет MarketWatch.

Окончательный сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый исследовательской Markit Economics, в сентябре составил 56,2 пункта по сравнению 59 пунктами в августе. Аналитики прогнозировали снижение до 56,1 пункта. В Германии этот показатель упал до 55,5 пункта с 60 в позапрошлом месяце, во Франции - до 55,3 с 55,9 пункта.

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта при прогнозах снижения до 60 пунктов с августовского уровня 61,7 пункта.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают ралли, Brent протестировала $83 за баррель после решения государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,72 за баррель (+1,8% и +2,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $79,09 за баррель (+1,9% и +2,3% в понедельник).

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. б/с, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+40,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+18,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+8,3% и +10% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+6,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,7%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6,6%).

Производитель лосося "Русская аквакультура" по итогам 9 месяцев 2021 года увеличила выручку на 72% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 9,684 млрд рублей. Основным фактором роста выручки стало увеличение объема продаж - на 75%, до 18 тыс. тонн, сообщила компания.

Один из крупнейших в России производителей алкоголя "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (+2%) в третьем квартале 2021 года увеличил отгрузки на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 3,97 млн декалитров. По итогам девяти месяцев 2021 года "Белуга" увеличила отгрузки на 1%, до 10,5 млн декалитров.

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-5,7%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-5,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-3,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 177,7 млрд рублей (из них 46,63 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 28,75 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,56 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").