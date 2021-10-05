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05 октября 2021 года 19:05
Курс рубля в конце 2021г составит 71-72,5 руб./$1 - ПСБ
Курс рубля в конце 2021г, скорее всего, составит 71-72,5 руб./$1, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Отклонение индекса рубля от корзины валют EM в конце сентября приблизилось к минимумам 2021г, что отражает снижение уровня негативного влияния геополитического фактора на курс рубля. Угроза санкций США на вторичный рынок ОФЗ пока не привела к развороту индикатора. Причина - неоднозначность их реализации (возобновление диалога между президентами РФ и США), неопределенность сроков и вероятная ограниченность их влияния при профиците госбюджета России. При этом, реализуемое властями РФ системное усиление налогообложения экспортеров оказывает дополнительную поддержку рублю. Главные риски для курса связаны с обвалом глобальных рынков, факт и сроки которого неоднозначны", - пишут эксперты банка. На их взгляд, ставка на боковое движение курса рубля в 2021г оказалась оправданной. Тем не менее, значительное усиление внешнеторгового баланса и постепенное снижение уязвимости от санкционной риторики привели к формированию в III кв. 2021г относительно устойчивого тренда "ползущего" укрепления курса рубля. Ожидание дальнейшей фиксации высоких уровней рублевых цен на нефть позволяют аналитикам ПСБ рассчитывать на сохранение тренда до конца года. Прогноз курса рубля на конец 2021г экспертами улучшен с 74,5 руб./$1 до 71-72,5 руб./$1 на фоне более высоких ожиданий по ценам на нефть и рекордного профицита внешней торговли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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