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05 октября 2021 года 19:00

Цены евробондов РФ во вторник снизились вслед за UST на ожиданиях сворачивания стимулирующих программ ФРС

Москва. 5 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной динамикой цен базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 4 октября и составила 116,22% от номинала, что соответствует доходности 1,535% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,21% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта по отношению к понедельнику и составил 147,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 108 базисных пунктов - до 133,53% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 3,64% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 87 базисных пунктов - до 127,97% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 3,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 13 базисных пунктов - до 112,36% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году опустились на 3 базисных пункта, до 107,81% от номинала, что соответствует доходности 0,81% годовых (рост на 1 базисный пункт).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 123 базисных пункта, подешевев до 124,72% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисного пункта и составила 3,745% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел за день на 11 базисных пунктов, до 111,07% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 2,18% годовых).

"Распродажи на российском долговом рынке продолжаются. Негативными факторами для рынка выступают как растущие процентные ставки базовых активов в ожидании ужесточения монетарной политики Федрезерва, так и опасения относительно возможного расширения долговых проблем китайского застройщика China Evergrande на другие компании и сектора. Кроме того, некоторое давление оказывают и периодически всплывающие в западных СМИ сообщения на санкционную тематику в отношении российского госдолга. Все эти факторы спровоцировали нестабильность на рынке и вызвали продажи, которые до сих пор сохраняются. Отсутствие переломной новости, которая смогла бы улучшить настроение на рынке, приводит к снижению рынка под собственным весом, и даже небольшие продавцы способны привести к ощутимой просадке котировок, так как покупателей на рынке практически нет. И пока сказать, где остановится рынок и какой уровень доходности инвесторы посчитают приемлемым для начала покупок, довольно сложно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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