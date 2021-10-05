Драйверов для роста цены золота в ближайшей перспективе нет - BCS Express

Драйверов для роста цены золота в ближайшей перспективе нет, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Золото потеряло за месяц в стоимости 3,2%, и, что более важно, дальнейшие перспективы не вызывают оптимизма. По итогам последнего заседания ФРС ключевая ставка и параметры QE остались на прежних уровнях, но риторика регулятора ужесточилась. Джером Пауэлл дал понять, что при сохранении сложившейся ситуации уже на следующем заседании может быть принято решение о сворачивании экстренных стимулирующих мер. Кроме того, ожидания повышения ключевой ставки были смещены на более ранний период. Половина членов FOMC считает, что это произойдет уже в 2022 году. Вариант сразу двух повышений не исключается. Рост инфляции, поддерживавший котировки в 2021 году, с июня начал замедляться, а глава ФРС подчеркивает, что разгон носит лишь временный характер. Таким образом, драйверов для роста золота в ближайшей перспективе не просматривается", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.