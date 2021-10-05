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05 октября 2021 года 16:00

Рубль изменяется незначительно к доллару и евро днем после укрепления нацвалюты в предыдущие два дня

Москва. 5 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник днем незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие два дня на фоне ралли на нефтяном и газовом рынках.

Курс доллара США составил 72,555 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,155 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2 копейки - до 77,775 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 6 октября на 35,53 копейки, до 72,5686 руб./$1, и опустил курс евро на 46,32 копейки, до 84,1723 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на торгах во вторник связаны, прежде всего, с локальной передышкой, взятой участниками рынка после заметного укрепления нацвалюты в предыдущие дни. Значимую поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть и газ, которые продолжают раллировать и 5 октября днем. Вместе с тем существующие долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande сдерживают активность покупателей рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран. При этом объявление Минфином РФ новых параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила практически не сказалось на динамике рубля, так как объем остался практически на уровне предыдущего месяца.

Минфин РФ с 7 октября по 8 ноября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 317,6 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что всего на 1,3% больше, чем в сентябре (14,9 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в октябре станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе, хотя общая сумма будет чуть меньше сентябрьской (327,1 млрд рублей). Это связано с разницей на один рабочий день "в пользу" сентябрьского периода покупок.

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник и повышаются более чем на 1% после скачка более чем на 2% накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составила $82,37 за баррель, что на 1,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки достигли максимума с октября 2018 года. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,48 за баррель, что на 1,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь. После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, считают эксперты.

По словам аналитика компании "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, "российская валюта демонстрировала накануне завидную стабильность к доллару и евро за счет роста нефтяных котировок и вопреки разнонаправленным сигналам с внешних рынков. В первой половине дня вторника российский рубль двигается вслед за динамикой мировых валют на рынке Forex. При этом курс доллара слегка подрастает по отношению к рублю, а курс евро немного снижается. Стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 2 копейки и составила 77,77 рубля.

"Нефтяные котировки после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу сырья для снижения дефицита на рынке энергоносителей продолжают рост. Прогнозы относительно роста котировок до конца года до уровня $85-90 за баррель марки Brent могут осуществиться, что станет сильным фактором поддержки рубля в среднесрочной перспективе", - полагает эксперт.

"В понедельник рубль резко укрепился, до 72,5 руб./$1, на фоне роста цен на нефть свыше $80 за баррель после решения ОПЕК+ повысить добычу в соответствии с первоначальным планом, а не больше, как надеялись некоторые инвесторы. Доллар при этом глобально подорожал, так как рост цен на сырье повышает инфляционные ожидания и доходности гособлигаций США. Сегодня рубль слегка дешевеет к доллару. Однако это движение вряд ли продолжится. Во вторник выйдут данные по непроизводственному индексу ISM за сентябрь в США. Есть вероятность, что он может оказаться довольно слабым из-за дельта-штамма коронавируса. В этом случае глобальный рост американской валюты приостановится, и рубль может укрепиться до 72,4 руб./$1", - полагает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что вчера на фоне резкого роста нефтяных цен курс доллара на торгах "Московской биржи" в моменте опускался до 72,3 руб./$1. По итогам дня он снизился на 0,3% - до 72,51 руб./$1. Сегодня курс американской валюты слегка подрастает в рамках коррекции. Другие курсы валют emerging markets двигаются разнонаправленно. Вероятно, сегодняшний день пройдет без принципиально важных для рубля событий, и инвесторы будут ждать завтрашнюю публикацию неофициальных данных по рынку труда США в сентябре от ADP. В ближайшее время курс доллара, скорее всего, останется ниже отметки 73 руб./$1, полагают аналитики.

Банк России во вторник, 5 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,25 трлн рублей (при лимите 1,25 трлн рублей и спросе 1,685 трлн рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 сентября, банки разместили 780 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и спросе 846,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

ЦБ РФ 5 октября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Спрос на аукционе со стороны участников рынка оказался очень низким. Выпуск был размещен всего на сумму 109,9 млн рублей по номиналу при объеме предложения 52,682 млрд рублей; средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня, в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок были разнонаправленными и незначительными. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 6,85% годовых, а по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта - до 7% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 базисных пункта - до 7,24% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев подросли за день на 1 базисный пункт - до 7,56% и 7,60% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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