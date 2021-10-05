BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Белуга"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Белуга" представила операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года. В III квартале продолжился активный рост в экспортном направлении. Это позитивный момент для рентабельности группы - компания ранее отмечала, что валовая маржа экспортных поставок в США в 2 раза выше в сравнении с продажами на внутреннем рынке. Продолжается развитие розничной сети "ВинЛаб". Ритейл-направление является одним из ключевых драйверов роста выручки на ближайшие годы. Позитивное начало II полугодия 2021 года позволяет ожидать хороших финансовых результатов компании. Долгосрочный взгляд на бумаги позитивный", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.