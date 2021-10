"ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Boston Scientific, ServiceNow Inc. и Hasbro Inc. и включив в подборку бумаги Bristol Myers Squibb, Zendesk Inc. и McDonald's Corp.

"Мы решили значительно обновить портфель, сохранив секторальную экспозицию. Мы исключаем из подборки бумаги Boston Scientific, так как ожидаемый зимой рост числа заражений COVID-19 приведет к снижению спроса на не жизненно важные операции и окажет давление на восстановление выручки компанию. Также фиксируем 8%-ю прибыль в акциях ServiceNow, - пишут эксперты инвестиционной платформы. - Добавляем Zendesk, где видим потенциал роста на фоне запуска подписки на собственные решения, и акции Bristol Myers Squibb, которые могут показать опережающую динамику в случае отмены реформы здравоохранения".

"Также мы меняем бумаги Hasbro на акции McDonald's, так как последние привлекательны в условиях повышенной волатильности благодаря стабильному денежному потоку и органическому росту продаж", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Таким образом, в текущий топ-10 вошли акции Halliburton Co., Incyte Corp., Delta Air Lines, Huntington Bancshares, Camping World, Palo Alto Networks, Bristol Myers Squibb, Zendesk Inc., McDonald's Corp. и Dominion Energy.

