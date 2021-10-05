"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans с целевой ценой 750 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 530 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Основной фактор роста акций компании в среднесрочной перспективе - положительная динамика ставок на рынке полувагонов. Ставки на полувагоны в сентябре 2021г выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря существенно возросшему спросу на погрузку угля и строительных материалов", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 530 рублей риск на портфель составит 1,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78", - указывают аналитики "Финама".

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии. Акции компании торгуются на LSE, а также Московской бирже.

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