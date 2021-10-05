Курс рубля на горизонте 3-6 месяцев составит, вероятно, 71-72 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля на горизонте 3-6 месяцев составит, вероятно, 71-72 руб./$1, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Анонс Минфином объёма покупки валюты на октябрь вряд ли принесёт во вторник рублю какой-то негатив. Продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, ожидая увидеть 71-72 руб./$1 на горизонте 3-6 месяцев. Восстановление добычи/экспорта в рамках ОПЕК+ и планы инвестирования средств из ФНБ - истории ближайшего будущего, которые позволят рублю без сильных проблем пережить глобальную волатильности доллара и базовых ставок. Пока же рубль, вероятно, будет оставаться на прежних отметках вблизи 72,5-73,5 руб./$1", - отмечает Полевой.

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