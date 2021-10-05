Акции Facebook недооценены с учётом потенциальной прибыли компании - Sber CIB

Акции Facebook Inc. недооценены с учётом потенциальной прибыли компании, отмечается в материале Sber CIB.

"Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник в течение шести часов были недоступны во всём мире. Это один из самых длительных сбоев в работе сервисов, принадлежащих Facebook, за последние несколько лет. Ситуацию отслеживала даже администрация США. Причина сбоя - ошибка конфигурации межсетевого оборудования, которое соединяет потоки информации между центрами обработки данных, сообщил Марк Цукерберг. Сейчас работа сервисов восстановлена", - напоминают эксперты инвестбанка.

Акции Facebook по итогам торгов 4 октября рухнули на 5%. Сбой в работе негативно повлиял на рынок - падали в цене бумаги других американских соцсетей, индекс NASDAQ 100 потерял 2%.

"Бумаги Facebook входят в наш топ-10 иностранных акций, у них хороший потенциал в долгосрочной перспективе. Согласно консенсус-оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, потенциал роста Facebook в течение года - 28%. Акции Facebook недооценены с учётом потенциальной прибыли компании. Коэффициент цена/прибыль (P/E) у Facebook составляет 27, что значительно ниже, чем P/E индекса NASDAQ 100 (33,7). При этом среднегодовые темпы роста прибыли на акцию (EPS) в ближайшие три года у Facebook ожидаются на уровне 27% против 16% по индексу NASDAQ 100", - отмечают аналитики Sber CIB.

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