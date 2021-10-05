Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут форум "Газпрома", выступление главы ЕЦБ и макростатистика:

- "Газпром" проведёт мероприятие, посвященное вопросам экологии и устойчивого развития;

- Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит в 18:00 МСК;

- В ряде стран выйдут индексы деловой активности;

- В США ожидаются данные по торговому балансу.

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