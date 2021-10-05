Дорожающая нефть может способствовать покупкам ОФЗ во вторник - ПСБ

Дорожающая нефть может способствовать покупкам рублевых гособлигаций во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доходность 10-летних ОФЗ в понедельник выросла до 7,45% (+10 б.п.). Инвесторы продолжили отыгрывать ожидания более высокой ключевой ставки ЦБР и прогнозы более высокой инфляции в РФ. Внешний фон также оказывал давление на рынок рублевых облигаций. После заседания ОПЕК+ цены на нефть растут. Утром вторника нефть марки Brent торгуется выше $81 за баррель, что выступает позитивным фактором для рынка ОФЗ. Если Минфин РФ на текущей неделе вновь возьмет паузу в размещении нового госдолга, то на дорожающей нефти доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к 7,4% годовых", - указывает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

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