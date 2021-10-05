Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник перейдет к консолидации у отметки 4100п

По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста, а затем индекс Мосбиржи перейдет к консолидации у отметки 4100 пунктов.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4100-4125 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4070 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4130, 4150 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая сохранение консервативного настроя на глобальных фондовых рынках и спад импульса к росту нефтяных котировок, выглядящих уже перегретыми, индекс Мосбиржи может сегодня прервать рост и перейти к консолидации у отметки 4100 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить рост в связи с сохранением восходящего тренда по нефти и газу, но все же остальные сектора могут оставаться под понижательным давлением из-за продаж за рубежом. В ближайшие дни динамика российского рынка, вероятно, по-прежнему будет определяться главным образом ценами на энергоносители, ралли которых рано или поздно приостановится, в то время как на зарубежных фондовых площадках уже наблюдаются сложности с поисками новых драйверов роста".

BCS Express: (Василий Карпунин): "Волатильность в акциях остается повышенной, и вряд ли этот расклад в ближайшее время поменяется. В такой ситуации важно находиться в правильном секторе. Учитывая рост цен на энергоносители, сейчас "лучше рынка" выглядят нефтегазовая и банковская отрасли. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии подскочил к 4125 пунктам. Ближайшие ориентиры находятся около 4140-4150 пунктов. Эта область может быть достигнута на текущей неделе. Внешний фон во вторник утром смешанный".

"Атон": "Рынок акций РВ во вторник откроется ростом на 0,5%".