05 октября 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник перейдет к консолидации у отметки 4100п
По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста, а затем индекс Мосбиржи перейдет к консолидации у отметки 4100 пунктов.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4100-4125 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4070 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4130, 4150 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая сохранение консервативного настроя на глобальных фондовых рынках и спад импульса к росту нефтяных котировок, выглядящих уже перегретыми, индекс Мосбиржи может сегодня прервать рост и перейти к консолидации у отметки 4100 пунктов".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить рост в связи с сохранением восходящего тренда по нефти и газу, но все же остальные сектора могут оставаться под понижательным давлением из-за продаж за рубежом. В ближайшие дни динамика российского рынка, вероятно, по-прежнему будет определяться главным образом ценами на энергоносители, ралли которых рано или поздно приостановится, в то время как на зарубежных фондовых площадках уже наблюдаются сложности с поисками новых драйверов роста".
BCS Express: (Василий Карпунин): "Волатильность в акциях остается повышенной, и вряд ли этот расклад в ближайшее время поменяется. В такой ситуации важно находиться в правильном секторе. Учитывая рост цен на энергоносители, сейчас "лучше рынка" выглядят нефтегазовая и банковская отрасли. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии подскочил к 4125 пунктам. Ближайшие ориентиры находятся около 4140-4150 пунктов. Эта область может быть достигнута на текущей неделе. Внешний фон во вторник утром смешанный".
"Атон": "Рынок акций РВ во вторник откроется ростом на 0,5%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 октября 2021 года 10:14
Акции Trip.com должны выиграть от вероятного стимулирования спроса в Китае, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Азиатские акции ушли в минус относительно уровней в начале года. Наша стратегия на IV квартал - быть избирательными и выбирать отдельные акции в Азии. Trip. com - входит в... читать дальше
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05 октября 2021 года 10:03
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут форум "Газпрома", выступление главы ЕЦБ и макростатистика:
- "Газпром" проведёт мероприятие, посвященное вопросам экологии и устойчивого развития;
- Президент ЕЦБ Кристин Лагард... читать дальше
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05 октября 2021 года 09:53
Дорожающая нефть может способствовать покупкам рублевых гособлигаций во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Доходность 10-летних ОФЗ в понедельник выросла до 7,45% (+10 б.п.). Инвесторы продолжили отыгрывать ожидания более высокой ключевой ставки ЦБР и прогнозы более высокой... читать дальше
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05 октября 2021 года 09:43
Значимых поводов для развития укрепления рубля по отношению к доллару во вторник пока нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.
"Пара доллар/рубль в ходе /торгов понедельника смогла протестировать на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1.... читать дальше
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05 октября 2021 года 09:36
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4100-4125 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4100-4125 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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05 октября 2021 года 09:36
Москва. 5 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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05 октября 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
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05 октября 2021 года 09:24
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Пара доллар/рубль в понедельник закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5 руб./$1, но на утренних торгах... читать дальше
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05 октября 2021 года 09:13
Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $83 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Цены на нефть начали неделю с уверенного роста - фьючерсы на нефть марки Brent консолидировались около $79 за баррель до момента появления информации об итогах... читать дальше
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05 октября 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина
Российский рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивый внешний фон, констатирует аналитик... читать дальше
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05 октября 2021 года 08:39
Москва. 5 октября. Доллар США слегка подрастает, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник утром, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. читать дальше
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04 октября 2021 года 19:45
Москва. 4 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине вслед за нефтью, которая усилила рост по итогам министерской встречи ОПЕК+. читать дальше
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04 октября 2021 года 19:28
Москва. 4 октября. Рынок акций РФ начал неделю с новых пиков индекса Мосбиржи и акций ряда нефтяных компаний ("Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ") на фоне раллировавшей нефти после решения альянса ОПЕК+ не менять план по увеличению добычи в ноябре на 400 тыс. б/с (Brent взлетела в район $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки снизились. Обновили максимум бумаги Сбербанка, выросли угольщики, но просели бумаги металлургов. читать дальше
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04 октября 2021 года 19:01
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 5 октября в фокусе будут макростатистика и выступление главы ЕЦБ:
- выходной день на биржах Китая;
- окончательные индексы деловой... читать дальше
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04 октября 2021 года 18:53
Рост цен на уголь положительно скажется на финансовых результатах "Мечела" и "Распадской", отмечается в аналитическом материале "Финама".
"Котировки акций "Мечела" и "Распадской" продолжают расти. Очевидно, это связано со стремительным ростом котировок каменного угля, которые за год подскочили в 4... читать дальше
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