Значимых поводов для укрепления рубля во вторник пока нет - ПСБ

Значимых поводов для развития укрепления рубля по отношению к доллару во вторник пока нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль в ходе /торгов понедельника смогла протестировать на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1. Резкий рост нефтяных котировок после не содержавшего негативного сюрприза заседания ОПЕК+ способствовал укреплению рубля, выглядевшего заметно лучше валют других развивающихся стран. Вместе с тем закрепиться ниже уровня руб./$1 не удалось - негативно сказалось дальнейшее повышение нервозности инвесторов на глобальных рынках. Сохраняющийся по состоянию на утро вторника не вполне благоприятный внешний фон и отсутствие заметной ценовой динамики на рынке нефти заставляют нас консервативно оценивать ближайшие перспективы рубля. Во вторник ждем удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 руб./$1. Значимых поводов для развития укрепления рубля во вторник пока не видим", - пишет эксперт в комментарии ПСБ.

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