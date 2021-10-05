Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4100-4125п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4100-4125 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4100-4125 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4070 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4130, 4150 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать публикация сентябрьского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM (17:00 МСК).

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