Рубль останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"

Курс рубля к доллару останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль в понедельник закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5 руб./$1, но на утренних торгах вторника вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность, а не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила. Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ. Во вторник ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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