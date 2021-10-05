Возможен подъем цены нефти до $83/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $83 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цены на нефть начали неделю с уверенного роста - фьючерсы на нефть марки Brent консолидировались около $79 за баррель до момента появления информации об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. После объявления результатов резко пошли наверх, прибавив 2,5% и забравшись выше $81 за баррель. Достигнуты максимальные уровни с 2018 года. Допускаем подъем ближе к $83 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Страны картеля согласовали сохранение прежних параметров коллективной сделки, в ноябре уровень добычи будет повышен на запланированные ранее 400 тыс. б/с. Рост стоимости нефтяных фьючерсов, по мнению Карпунина, обусловлен тем, что еще на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что страны ОПЕК+ могут обсудить более значительное повышение уровня производства из-за стремительно восстановившегося спроса на нефть и нефтепродукты.

"Картель решил не менять ничего в своем плане, что во многом справедливо, ведь уже к концу IV квартала на фоне замедления темпов глобального экономического роста мы можем столкнуться с ситуацией, когда локальный дефицит нефти полностью будет нивелирован, рынок станет сбалансированным. Это вернет котировки нефти марки Brent в рамки диапазона $70-80 за баррель", - указывает аналитик.

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